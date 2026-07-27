قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن البن المتداول في الأسواق "سليم تماما ولا توجد به أي مشكلات"، مشددا على أن كل ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول غش البن شائعات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن الشعبة نفت التصريحات التي انتشرت مؤخرًا حول غش 80% من البن في الأسواق، موضحا أن هذه الممارسات تقتصر على قلة قليلة للغاية تعمل دون تراخيص ولا تمتلك مقرات أو عناوين معلنة.

وثمن دور الأجهزة الرقابية التي نجحت في ضبط مصنع غير مرخص بالفيوم يخلط البن بإضافات غير مصرح بها مثل البسلة ونوى البلح.

وطمأن جميع المستهلكين بأن جميع محال البن "آمنة والتجار شرفاء"، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية تؤدي دورها بانتظام وتقوم بسحب عينات دورية وتحليلها وتمنح التجار شهادات تؤكد سلامة البن وخلوه من أي عيوب أو شوائب.

وأكد التزام المنظومة بالعمل وفق المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والتي تفرض تدوين تاريخ الصلاحية، واسم وعنوان الشركة، والماركة التجارية، ورقم المواصفة القياسية على عبوة البن المغلقة.

ونصح المواطنين بعدم الانسياق وراء الأسعار الرخيصة"، والشراء من مصادر معلومة، لافتا إلى أن الأسعار الرخيصة تحمل شبهة غش تجاري.

وأشار إلى أن شعبة البن حددت تسعيرة ودية للجمهور، موضحا أن سعر كيلو البن السادة 520 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو البن المحوج 680 جنيها.

وأكد أن بيع كيلو البن بـ 200 أو 250 جنيها على الإنترنت أو في أي مكان آخر يُثير الشبهة لكون هذا السعر لا يغطي حتى الكلفة الأساسية لاستيراد البن الأخضر من بلده قبل إجراء عمليات التحميص والطحن والتعبئة.

وأضاف أن هناك اختبارا منزليا بسيطا للمبتدئين عبر وضع ملعقة من البن في كوب ماء؛ فإذا طفا البن على السطح فهذا يثبت خفته وسلامته، أما إذا رسب سريعا إلى القاع فهذا يؤكد غشه نتيجة لثقل للإضافات المخلوطة به.

وأكد أن الأنباء المتداولة بشأن استيراد مصر لـ 13 طن بن فقط مقابل استهلاك 80 طنا، "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن مصر تستورد كميات ضخمة جدًا من البن.