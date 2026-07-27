مع تزايد موجات الحر حول العالم، قدم خبراء وأشخاص اعتادوا العيش والعمل في مناطق مرتفعة الحرارة مجموعة من النصائح العملية التي تساعد على الحفاظ على برودة الجسم وتجنب الإجهاد الحراري.

ابدأ يومك مبكرًا

ينصح العاملون في المناطق الحارة بإنجاز الأعمال في الصباح الباكر قبل ارتفاع درجات الحرارة.

ويقول لويس باتشيريز أنتون، رئيس تعاونية زراعية في بيرو، إن مدينته تشهد طقسًا حارًا طوال العام، لذلك يبدأ المزارعون أعمالهم مبكرًا، ويعتمدون على تناول الفواكه الطازجة مثل الموز والبرتقال والليمون والعنب والبابايا والأفوكادو للحفاظ على نشاطهم.

ويؤكد عبادة المعايطة، مدرب الغوص في مدينة العقبة الأردنية، أن درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر خلال الصيف، لذلك يحرص على إنجاز الأعمال الشاقة في ساعات الصباح الأولى، وينصح بإنهاء المهام اليومية قبل اشتداد الحر، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

أما المرشدة السياحية ديسبينا سافيدو، التي تعمل في أكروبوليس أثينا منذ 48 عامًا، فتؤكد أن تغير المناخ جعل درجات الحرارة المرتفعة أمرًا معتادًا، وتنصح الزوار باختيار الجولات الصباحية، لأن الفترة بين الثامنة والعاشرة صباحًا تكون أكثر راحة حتى في الأيام شديدة الحرارة.

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش

ويشدد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس على أهمية شرب الماء باستمرار أثناء العمل في الأماكن المفتوحة، خاصة في المواقع الأثرية مثل سقارة.

ويؤكد أن حرارة الصيف في مصر شديدة، لذلك يجب تعويض السوائل على مدار اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش.

كما توضح شيرين إم السيّوفي، طبيبة أمراض الرئة وطب النوم في جدة، أن كثيرًا من الناس في السعودية يشربون اللبن لأنه يساعد على ترطيب الجسم وتعويض الأملاح، مؤكدة أن الانتظام في شرب السوائل هو الأهم.

ويقول لويز إدواردو دوس سانتوس ناسيمنتو، منقذ الشواطئ في ريو دي جانيرو، إنه يحتفظ دائمًا بزجاجة ماء بجواره للحفاظ على ترطيب جسمه طوال ساعات العمل.

أما جون نابولو، المسئول عن حماية الحياة البرية في ناميبيا، فيوضح أن كل حارس يحمل 5 لترات من الماء يوميًا، يشرب معظمها ويستخدم الكمية المتبقية لتبريد رأسه عند اشتداد الحرارة.

اسكب الماء على رأسك

وينصح البروفيسور أولي جاي، مدير مركز أبحاث الحرارة والصحة بجامعة سيدني، في تقرير نشرته الجارديان، باستخدام الماء لتبريد الجسم بسرعة، موضحًا أن تبخر الماء من الجلد يخفض حرارة الجسم بطريقة تشبه التعرق، لكن دون إجهاد الجسم.

ويقول إن شرب نصف كمية الماء وسكب النصف الآخر على الجسم يمنح تبريدًا أكثر فاعلية.

كما يستخدم الدكتور يوسف موسى، العامل في المنظمة الدولية للهجرة بجيبوتي، ترطيب الملابس بالماء للمساعدة على تبريد الجسم، فيما تنصح شيرين السيّوفي بوضع قطعة قماش باردة ومبللة على الرقبة أو الرسغين أو الجبهة، خاصة قبل النوم.

ضع الثلج على رقبتك

ويشير أولي جاي إلى أن مناشف الثلج التي يستخدمها لاعبو التنس تساعد على تبريد الجسم بسرعة، وينصح بلف الثلج المجروش داخل منشفة مبللة ووضعها حول الرقبة.

استحم بماء فاتر

وترى ديسبينا سافيدو أن الاستحمام بالماء الفاتر أكثر من مرة يوميًا يساعد على الانتعاش.

كما تؤكد شيرين السيّوفي أن الماء الفاتر أفضل من الماء البارد، لأنه يسمح للجسم بفقدان الحرارة تدريجيًا.

أما مايكل هايندونجو، المرشد في محمية إيتوشا الطبيعية في ناميبيا، فيلجأ إلى الاستحمام بماء فاتر قبل النوم، ويستخدم منشفة مبللة مع فتح النوافذ والأبواب إذا كانت الأجواء آمنة.

استفد من وسائل التبريد الطبيعية

ويقول هايندونجو إن المنازل التقليدية في قريته تعتمد على التهوية الطبيعية، كما يستخدم أفراد قبيلة أوفاهيمبا خليطًا من المغرة الحمراء ودهن الزبدة لحماية الجلد من أشعة الشمس.

وفي كندا، ينصح الدكتور مايكل شفاندت بتبريد الأطفال من خلال وضع أرجلهم في حوض أو دلو ماء، مع استخدام قطعة قماش باردة ورطبة على الجسم.

تناول وجبات خفيفة

وينصح الخبراء بالابتعاد عن الوجبات الثقيلة، والتركيز على السلطات والخضروات والفواكه والأسماك والزبادي، مع الإكثار من السوائل والأطعمة الغنية بالمياه.

كما تؤكد طبيبة الجلدية راشمي ساركار أن الزبادي وماء جوز الهند والبطيخ والمانجو والخيار من أفضل الأطعمة للحفاظ على ترطيب الجسم، بينما يعتمد عبادة المعايطة على الشمام والخيار والطماطم والزبادي لتعويض الأملاح.

ارتدِ ملابس مناسبة

وينصح الخبراء باستخدام الملابس الفضفاضة والخفيفة التي تغطي الجسم أفضل من الملابس القصيرة، لأنها تحمي من أشعة الشمس وتسمح بمرور الهواء، واستخدام النظارات الشمسية والقبعات أو الأوشحة والمراوح اليدوية، مع تجنب الاعتماد الكامل على أجهزة التكييف، والاستفادة من المراوح والتهوية الطبيعية.

حافظ على برودة المنزل

كما ينصح الخبراء بإغلاق النوافذ والستائر نهارًا وفتحها صباحًا ومساءً، واستخدام مقياس حرارة لمعرفة الوقت الأنسب للتهوية، مع الجلوس في الظل، وزراعة الأشجار، واستخدام المظلات، وتغطية التربة بالنشارة للحفاظ على الرطوبة.

انتبه للأطفال والسباحة

ويشدد الخبراء على تعليم الأطفال عادات الوقاية من الشمس منذ الصغر، مع الالتزام بإرشادات السلامة أثناء السباحة، لأن الحرارة المرتفعة قد تزيد من مخاطر الغرق والإجهاد.

غيّر نمط يومك

وينصح الخبراء بتأجيل اللقاءات الاجتماعية إلى المساء، وتقليل المجهود البدني، وتقبل اضطراب النوم خلال موجات الحر، مع تحسين تهوية المنزل واستخدام الألوان الفاتحة في الواجهات والأسطح.