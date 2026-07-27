حذرت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من نشر إعلانات الترويج لبرامج العمرة قبل إخطارها رسميًا، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة لضبط السوق ومواجهة الكيانات غير الشرعية والإعلانات المضللة.

وقال وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الضوابط الجديدة لموسم العمرة تضمنت، للمرة الأولى، إلزام شركات السياحة بإخطار وزارة السياحة والآثار بأي إعلان ترويجي لبرامج العمرة قبل نشره، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمرة وحماية المواطنين من الإعلانات المضللة.

وأوضح أن الإخطار يشمل جميع وسائل الإعلان، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإذاعة أو التليفزيون أو غيرها، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين الوزارة من متابعة المحتوى الإعلاني ورصد أي مخالفات أو بيانات قد تؤدي إلى تضليل المواطنين، مشيرًا إلى أن الإخطار لا يعني الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة اعتمد لائحة جديدة لتشكيل لجنة لضبط سوق العمرة، تتولى متابعة الإعلانات ورصد المخالفات، والعمل على مواجهة الكيانات غير الشرعية والصفحات الوهمية والمدونين الذين يروجون لبرامج العمرة دون صفة قانونية.

وأشار إلى أن القضاء نهائيًا على الكيانات غير الشرعية قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن اللجنة تستهدف تقليص نشاطها ومنع شركات السياحة من التعامل معها، بما يسهم في حماية السوق والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد أن الضوابط الجديدة ألزمت شركات السياحة بتضمين بيانات واضحة في جميع الإعلانات، تشمل اسم الشركة، ورقم الترخيص، واسم الفندق، ووسيلة السفر، وسعر البرنامج، وتفاصيل تذكرة الطيران، بما يضمن الشفافية ويمنح المواطن المعلومات الكاملة قبل التعاقد.

وشدد على أن أي مواطن يتعرض لإعلان مضلل أو مخالفة تتعلق ببرامج العمرة، عليه التقدم بشكواه إلى وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم.