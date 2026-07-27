بغداد: التحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاق من الأراضي العراقية

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بالتحقيق باستهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القائد العام قوله إن الحكومة تتحرى الأدلة والمعلومات وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.



وأوضح اللواء المالكي، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وفي وقت لاحق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وقالت في البيان، اليوم الاثنين، إن المملكة - وإذ تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان - فإنها تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.