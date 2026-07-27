الإفراج عن 60 أسيرا ومعتقلا من غزة ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن دفعة جديدة تضم 60 أسيرًا ومعتقلًا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح لتلقي الرعاية الطبية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الدفعة المفرج عنها تضم 20 عاملًا فلسطينيًا اعتُقلوا من داخل الخط الأخضر عقب أحداث السابع من أكتوبر، إضافة إلى 40 معتقلًا كانوا محتجزين في سجن النقب الصحراوي، وسط ظروف احتجاز قاسية، وفقًا لوكالة «سند».

وتولت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر استلام الأسرى الستين، وتأمين نقلهم بواسطة حافلات مخصصة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم يخضعون لتقييمات طبية عاجلة فور وصولهم إلى المستشفى.

وبحسب المعطيات المتداولة، أفرجت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عن نحو 1700 أسير ومعتقل من قطاع غزة ضمن دفعات متفرقة، فيما تُعد الدفعة الجديدة من أكبر عمليات الإفراج المحدودة عن معتقلي القطاع خلال الأشهر الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة المعتقلين الفلسطينيين، إذ تشير بيانات مؤسسات الأسرى ونادي الأسير إلى وجود أكثر من 10 آلاف و800 أسير ومعتقل في السجون الإسرائيلية، دون احتساب جميع حالات الإخفاء القسري.

وتؤكد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، من بينها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، أن معتقلي قطاع غزة تعرضوا لانتهاكات خلال فترة احتجازهم، شملت التعذيب الجسدي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، والتجويع، ما دفع إلى نقل العديد من المفرج عنهم إلى المستشفيات قبل عودتهم إلى منازلهم لتلقي الرعاية الطبية.