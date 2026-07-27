إسرائيل تقر باغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، في غارة نفذها أمس الأحد، مدعيًا أن هذا الجهاز «سري ومحوري» داخل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قد أعلنت، أمس الأحد، استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى، وائل موسى اللداوي، برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق، جراء قصف إسرائيلي استهدف المركبة التي كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك» اغتال «اللداوي، قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لمنظمة حماس في مخيمات الوسطى»، خلال هجوم على مدينة دير البلح، أمس الأحد.

وزعم الجيش أن «جهاز الأمن الداخلي يعد جهازًا سريًا ومحوريًا داخل منظمة حماس»، مدعيًا أنه، تحت قيادة اللداوي، كان يعمل على «جمع المعلومات الاستخبارية لصالح كبار قادة المنظمة، بما ساهم في اتخاذ القرارات والتخطيط والترويج وتنفيذ مخططات ضد دولة إسرائيل».

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس على البيان الإسرائيلي، الذي يأتي في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي من عدوانه على قطاع غزة وقطاعاته الخدمية، وفي مقدمتها جهاز الشرطة، عبر استهداف قادته وعناصره وضباطه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال، السبت، مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة، كما اغتال في 14 يوليو الجاري مدير مركز شرطة مخيم جباليا شمالي القطاع، برفقة خمسة من ضباط المركز، في قصف استهدف نقطة للشرطة غربي المخيم.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، في بيان السبت، إن إسرائيل قتلت 53 من قادة وضباط وعناصر الشرطة، جراء استهدافات مباشرة طالت مقار الشرطة ودورياتها ومركباتها وعناصرها، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وجهاز الشرطة، مرارًا، بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات قصف واستهداف الشرطة، لضمان استمرار تقديم الخدمات وحفظ الأمن في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الداخلية، في بيانات سابقة، إن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والمتكرر لجهاز الشرطة في غزة يهدف إلى نشر الفوضى في القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال القصف وإطلاق الرصاص، عن استشهاد 1200 فلسطيني وإصابة 3888 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ويصف فلسطينيون اتفاق وقف إطلاق النار بأنه «وهم»، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتواصل إغلاق المعابر، باستثناء السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت، وفق ما أوردته وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 173 ألفًا آخرين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.