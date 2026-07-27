تعرف على تفاصيل منظومة إدارة الجودة لمشروعات التشييد من المحجر حتى تنفيذ الطرق

استعرض المركز الإعلامي للهيئة العامة للطرق والكباري منظومة دولية متكاملة لإدارة جودة المشروعات، تعتمد على آلية رقابية شاملة تستهدف ضمان جودة تنفيذ مشروعات التشييد والبناء، من خلال ربط جميع مراحل المشروع في منظومة واحدة تبدأ من المحاجر والكسارات، مرورًا بالاختبارات المعملية ومحطات الخلط، وصولًا إلى تنفيذ أعمال الرصف بالموقع، وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وقال المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المنظومة ترتكز على تطبيق مجموعة من الأكواد والمعايير الدولية، تشمل ISO 9001 وISO 17025، إلى جانب مواصفات ASTM وAASHTO وACI، بما يضمن توحيد إجراءات الجودة، ورفع كفاءة الرقابة على مختلف مراحل التنفيذ.

وأضاف أن منظومة الجودة تبدأ بمرحلة مراقبة المحاجر والكسارات، حيث يتم تحليل مصادر المواد الخام، وفحص تدرج وأحجام الركام، والتأكد من مطابقة مدخلات الإنتاج للمواصفات المطلوبة قبل استخدامها في أعمال التشييد.

وأوضح أن المرحلة التالية تتضمن إجراء الاختبارات المعملية اللازمة، وتشمل اختبارات التدرج الحبيبي، والمتانة، وتصميم واختبارات خلطات مارشال، بالإضافة إلى اختبارات البيتومين والخرسانة، مع مراجعة النتائج والتحقق منها بواسطة خبراء متخصصين في نظم إدارة الجودة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المنظومة تولي اهتمامًا خاصًا بمحطات الخلط، من خلال متابعة ثبات نسب الخلط، والتحكم في درجات الحرارة، وتطبيق أنظمة التشغيل الآلي، إلى جانب المراقبة المستمرة أثناء عملية الإنتاج لضمان جودة المخرجات.

وأضاف أنه عند تنفيذ الأعمال بالموقع، تشمل إجراءات الجودة متابعة عمليات فرش طبقات الرصف والدمك، وإجراء اختبارات الكثافة، والتحقق من مطابقة المنتج النهائي للمواصفات الفنية قبل اعتماده.

ونوّه إلى أن المنظومة تعتمد على تدفق مستمر للبيانات بين جميع مراحل المشروع، مع إنشاء مسار متكامل لتدقيق الجودة يربط نتائج الفحوص المعملية بعمليات الإنتاج والتنفيذ الميداني، بما يتيح تتبع جميع الإجراءات والنتائج، ويعزز الشفافية، ويرفع كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أفضل الممارسات الدولية.