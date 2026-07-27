كشف أوندر أوزن، المسؤول بنادي بشكتاش، عن تفاصيل المفاوضات التي جرت مع النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن إدارة النادي عقدت ثلاث جلسات مع اللاعب في إطار سعيها لضمه خلال الفترة الحالية.

وأوضح أوزن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن الاجتماعات ركزت على عرض المشروع الرياضي للنادي، واستعراض قائمة الفريق، وأسلوب اللعب، إلى جانب الأهداف المستقبلية وطبيعة المنافسة التاريخية، فضلًا عن الأجواء داخل بشكتاش.

وأضاف أن مدرب الفريق عقد جلسة منفصلة مع صلاح في اليوم التالي، حيث تم التطرق إلى الجوانب التكتيكية بشكل مفصل، مؤكدًا أن الملف الفني أُغلق بشكل كامل بعد تلك المناقشات.

وأشار أوزن إلى أن مسار المفاوضات شهد تحولًا ملحوظًا عند الانتقال إلى الجانب المالي، حيث فقدت المحادثات زخمها الذي كانت عليه في البداية، خاصة منذ 21 يوليو، مع تباطؤ وتيرة التواصل وظهور مطالب جديدة من شأنها تعقيد الاتفاق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المستجدات دفعت المفاوضات المالية إلى حالة من الجمود، ما يضع مستقبل الصفقة في موضع غموض خلال المرحلة الحالية.