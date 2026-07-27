قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري "مباحثات عميقة" مع إيران، محذرًا من أن فشلها سيؤدي إلى العودة للعمل العسكري.

وأضاف ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أن الوسطاء طلبوا منه منح المفاوضات مع إيران فرصة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعود إلى الحرب "بشكل أقوى" إذا فشلت المفاوضات مع طهران، مؤكدًا: "لن أمنح المفاوضات مع إيران الكثير من الوقت".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق في المفاوضات مع إيران قصيرة"، مضيفًا أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوساطة طلبت منح فرصة للتفاوض، بحسب موقع "العربية نت".

ولفت ترامب إلى أن دول الوساطة طلبت عدم شن عمليات عسكرية، معربًا عن اعتقاده بأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى صفقة.