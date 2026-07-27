النيابة العامة تصرح بدفن ضحية حادث محور حسب الله الكفراوي

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قررت النيابة العامة بالقاهرة التصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي مساء أمس أعلى محور حسب الله الكفراوي.

وكشفت المعاينة أن الحادث أسفر عن وفاة شخص إصابة 5 آخرين نتيجة التصادم بين 4 سيارات أعلى محور حسب الله الكفراوي.

ولقي «مروان.ر» 36 عاما مصرعه، بينما أصيب «أية.م» (زوجة المتوفى)، و حبيبة ومليكة وليلى، (أطفال المتوفى)، وأصيب آخر يدعى «هشام. س» قائد سيارة مصاب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى محور حسب الله الكفراوي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، ورجال المرور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية تهشم 4 سيارات، ووفاة شخص تم نقله لمشرحة المستشفى، بينما نقل المصابين الخمسة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.