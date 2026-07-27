الحوثي تعلن استهداف إمدادات ونقل نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، اليوم الاثنين، استهداف إمدادات ونقل نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «استهدفنا عددًا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردًا على اختراق المسيرات السعودية للأجواء اليمنية».

في المقابل، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

وأوضح اللواء المالكي، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن المملكة - وإذ تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان - فإنها تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.