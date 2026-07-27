انطلاق الاجتماع الـ17 للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة

ينطلق بمقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الاثنين، الاجتماع السابع عشر للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بمشاركة كبار مسئولي المنظمتين إلى جانب المؤسسات والوكالات المتخصصة التابعة للمنظمتين، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاستراتيجي الممتدة بين الجانبين، وحرصهما على تعزيز أوجه التعاون القائم بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويرأس وفد الأمانة العامة المشارك بالاجتماع السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية.

وسيناقش المشاركون في الاجتماع، الذي ينعقد على مدى 3 أيام، سبل البناء على ما تحقق منذ الاجتماع العام السادس عشر للتعاون، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مجالات العمل المشتركة، إلى جانب بحث آفاق تعزيز التعاون في عدد من الأولويات، من بينها السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، الأمن الغذائي والمائي وأجندة المرأة والسلام والأمن، والشباب والسلام والأمن، والحد من النزاع المسلح، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام المستدام.

كما سيتناول الاجتماع أبرز القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا، ولبنان، واليمن وليبيا. هذا ويعكس الاجتماع التزام المنظمتين بمواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي بينهما ؛ وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة بصورة أكثر فاعلية للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.