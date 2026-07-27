غزة: شهيد متأثرا بإصابته بقصف طائرات الاحتلال جنوب دير البلح

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استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب دير البلح في وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، استشهاد المواطن محمد إسليم متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال صباح اليوم مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ291 على التوالي، خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر تصعيد ميداني واسع في مناطق متفرقة من القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في عدة مناطق، بالتزامن مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، في وقت استهدف فيه قصف مدفعي المناطق الشرقية من المدينة.

واستهدف قصف مدفعي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مكثف للنيران من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.