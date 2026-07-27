الحكم بـ99 جلدة على النجم الإيراني بيجمان جمشيدي

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أمرت محكمة إيرانية بجلد النجم السينمائي بيجمان جمشيدي 99 جلدة بسبب "علاقة غير شرعية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن محاميه.

ولكن المحكمة برأت ساحته من اتهامات بالاغتصاب عقب جدل واسع النطاق، طبقا لما قاله فريق الدفاع عنه اليوم الاثنين.

وأفاد التقرير بأنه يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا. ولم يتوفر بيان على الفور من السلطة القضائية.

كانت ممثلة يافعة حركت شكوى مجهولة ضد جمشيدي في أكتوبر الماضي. وجرى احتجاز الممثل السينمائي المشهور لفترة وجيزة وغادر بعدها البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة، حيث نفى المزاعم باستمرار.

وأثارت القضية جدلا على مستوى البلاد بشأن العنف وديناميكيات السلطة في صناعة السينما الإيرانية.

والقضية جزء من الظاهرة العالمية التي بدأت بقضية هارفي وينستن في 2017 وحملت اسم "#مي توو" (أنا أيضا) ومن حينها تحدت هيكل السلطة والصمت في دول كثيرة.

وظهرت حركة "# أنا أيضا" في إيران منذ عدة سنوات، غير أن الخطاب العام عن العنف الجنسي يتسم بعدم الثقة والمحظورات والعقبات القانونية.

والعلاقات خارج إطار الزواج محظورة في إيران بموجب الشريعة. وفي الحالات القصوى يمكن أن يحكم على مرتكب جريمة الاغتصاب بالإعدام.