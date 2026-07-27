الشرطة الفرنسية تلقى القبض على شخص بعد هجوم بسكين في باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إنّ الشرطة ألقت القبض على رجل هاجم ثلاث نساء بسكين بالقرب من منطقة بورت دو كليشي في باريس.

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، أن الرجل هاجم ثلاث نساء، تبلغ أعمارهن 19 و24 و36عاما، باستخدام سكينين للمطبخ، مما أدى إلى إصابة اثنتين منهن بجروح خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، رجلا ذا شعر أسود طويل، بملابس رياضية، يحمل سكينا كبيرا في كل يد، وهو يطعن شابة.

ثم أظهر الفيديو الرجل مُقعدا على الأرض، يتحلق حوله الأشخاص الذين أوقفوه.

وذكر الوزير أن شرطيا خارج نوبة العمل اعتقل الرجل، وقال "أشيد به.. تصرفه اتسم بالشجاعة".

وأشار نونيز إلى أن دافع الهجوم لا يزال مجهولا، مضيفا أن الشرطة لم تتمكن من التحقق من هوية المهاجم، الذي كانت أقواله "غير مترابطة" لدى اعتقاله.

ويُجري المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إجراءات "ملاحظة" لإمكانية فتح تحقيق.