عمدة برلين: ضحية هجوم مسيرة المثليين ببرلين من بولندا

قال عمدة برلين، كاي فيجنر، اليوم الاثنين، إن المرأة التي قُتلت في الهجوم الذي وقع خلال مسيرات للمثليين في برلين، والذي يشتبه في أن منفذه ينتمي إلى "أوساط إسلاموية"، هي مواطنة بولندية.

وأوضح فيجنر أن الضحية هي مواطنة بولندية كانت تزور المدينة مع ابنتها.

ووقع الحادث أمس السبت في متنزه "تيرجارتن" ببرلين خلال احتفالات "يوم كريستوفر ستريت"، وهو الاسم الذي تطلقه ألمانيا على فعاليات مسيرات الفخر للمثليين.

وجاءت تصريحات فيجنر خلال افتتاح معرض عن انتفاضة وارسو عام 1944 في مبنى بلدية برلين، حيث قدم التعازي للقائم بالأعمال البولندي، يان تومبينسكي.

وقال فيجنر: "أشعر بتأثر عميق لما حدث يوم السبت، وقلبي معكم، وقبل كل شيء مع ابنة وعائلة السيدة التي قُتلت".

وأضاف أن "الدافع وراء هذا الهجوم الإرهابي هو الكراهية. إننا نحتاج إلى المزيد من التعاون والتضامن، وإلى تقليل الكراهية والحروب في العالم".

وقُتل المشتبه به، ويدعى عبد البـ.، خلال عملية أمنية مساء الأحد.