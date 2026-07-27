وزير الداخلية الفرنسي: حريق الغابات المستعر في منطقة جيروند بجنوب غرب البلاد توقف عن التوسع

قال وزير الداخلية الفرنسي اليوم الاثنين إن حريق الغابات الهائل المستعر توقف عن التوسع بعدما أرغم 220 ألف شخص على الفرار من منازلهم في جنوب غرب البلاد، ولكنه حذر من أنه لم يتم إخماده بعد.

وقال الوزير لوران نونيز " لم يحدث أي تطور خلال الليل"، مضيفا" علينا أن نحافظ على تركيزنا وعزمنا بحيث نتحرك في أي لحظة".

وقد تحدث الوزير بعدما عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع أزمة اليوم الاثنين يركز على جهود الإطفاء في منطقة جيروند وحرائق الغابات في المناطق الأخرى.

وفي منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا، حيث آتت الحرائق على منطقة مساحتها تبلغ أربعة أضعاف حجم باريس، قالت المقاطعة إن الوضع خلال الليل مازال" مستقرا- فيما يعد تغيرا عن الأيام السابقة التي كان يقترب فيها الحريق الذي يستعر منذ الاسبوع الماضي من مدينة بوردو الشهيرة بالنبيذ".

وفي منطقة لانديس بجنوب غرب فرنسا، حيث يحرز رجال الإطفاء تقدما في مواجهة حريق شديد وأصغر، قالت الماقطعة إن بعض الأمطار هطلت خلال الليل، واصفة الوضع بـ " الجيد" بالنسبة لجهود الإطفاء، ولكنها حذرت من إمكانية تغير الأمور.