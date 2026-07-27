قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن "أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد".

وأضافت زاخاروفا، عبر موقع الوزارة الرسمي: " جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها. لقد صمدوا لـ 80 عاما، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف زاخاروفا أن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف تُظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.

وأوضحت أن "(رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين) لم تخفِ إعجابها على الإطلاق بأن أوروبا، كما قالت، أصبحت قاعدة دعم لوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى وجود (منصات آمنة وموثوقة في الاتحاد الأوروبي، قادرة على ضمان زيادة كبيرة في حجم إنتاج المنتجات العسكرية) ... أعتقد أن (رغبتهم في السلام) أصبحت واضحة مرة أخرى. بالطبع، نضع رغبتهم في السلام بين قوسين".

وقالت زاخاروفا إن "إحصاءات الجريمة التي يرتكبها نظام كييف الدموي مروعة. هم يستهدفون الأطفال عمدًا".