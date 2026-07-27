تأجيل دعوى الحجر على الدكتورة نوال الدجوي لـ24 أغسطس

أجلت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، الدعوى المقامة من عمرو الدجوي التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته الدكتورة نوال الدجوي بدعوى تدهور حالتها الصحية، لجلسة 24 أغسطس المقبل.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع طرفي النزاع في الدعوى. وقد طالب الدكتور محمد حمودة، دفاع "شريف الدجوي"، باستخراج أوراق قضية مقتل الدكتور أحمد الدجوي، وتقديمها إلى هيئة المحكمة ضمن مستندات القضية.

في المقابل، طالب دفاع حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي بمد أجل النطق بالحكم، لحين استخراج صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة الصادر برفض دعوى الحجر، وتقديمها إلى المحكمة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، مما دفع الحفيد إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة.