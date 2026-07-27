ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية الأساسية في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، لتتوج النصف الأول من العام الحالي الذي شهد نموا قويا للإنفاق الرأسمالي.

وذكرت وزارة التجارة أن قيمة الطلبيات على السلع الرأسمالية الأساسية التي تعتبر مؤشرا للاستثمار في المعدات التي لا تشمل الطائرات ولا المعدات العسكرية زادت خلال يونيو بنسبة 9ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر1% خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة الطلبيات على السلع المعمرة ككل وهي السلع التي يبلغ عمرها الافتراضي 3 سنوات على الأقل بما في ذلك طلبيات الطائرات التجارية والمعدات العسكرية، ارتفع بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي.

وشهد الإنفاق الاستثماري للشركات في الولايات المتحدة نموا قويا هذا العام، مدفوعًا بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي والزيادة الكبيرة في طلبات وزارة الدفاع الأمريكية نتيجةً للحرب الأمريكية مع إيران. ومن المتوقع استمرار هذه العوامل في دعم الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر تقرير السلع المعمرة زيادة في طلبات أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الكهربائية. كما ارتفعت طلبات شراء المعادن الأساسية.

وأشارت أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل ألفابت، وميتا بلاتفورمس، ومايكروسوفت، وأمازون في أبريل إلى اعتزامها إنفاق ما يصل إلى 725 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي.