اعتمد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نتائج جوائز الدولة التشجيعية لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع الثامن والسبعين للمجلس، الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن جوائز الدولة التشجيعية تمثل إحدى أهم الآليات الوطنية لاكتشاف ودعم الطاقات الإبداعية الشابة، وتشجيع الباحثين والمبدعين على تقديم أعمال تسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية والعلمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للثقافة يحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والموضوعية في جميع مراحل فحص الأعمال وتحكيمها، بما يضمن وصول الجوائز إلى مستحقيها وفقًا لمعايير الاستحقاق والتميز، موجّهًا الشكر إلى لجان الفحص والتحكيم وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة على ما بذلوه من جهد كبير في دراسة الأعمال المتقدمة.

وجاءت نتائج جوائز الدولة التشجيعية لعام 2026 على النحو التالي:

أولًا: جوائز الفنون

بلغ عدد الجوائز المخصصة في مجال الفنون ثماني جوائز، وتم منحها جميعًا، حيث فاز:

عبادة أحمد علي محمد علي بجائزة عزف الفيولينة.

دنيا عبد المعبود ونهال المصري مناصفة بجائزة تصميم الأزياء للسينما.

نسرين عبد الحليم وولاء مسلم مناصفة بجائزة فيلم أو أغنية رسوم متحركة لطفل ما قبل المدرسة.

محمد زكي بجائزة الإخراج المسرحي.

المهندس المعماري محمد طنطاوي بجائزة العمل المعماري الأول.

الكاتبة دينا البلتاجي بجائزة التأليف في المعارف الشعبية.

الفنانة رحاب رشدي بجائزة الإناء الخزفي بدون استخدام عجلة الخزاف.

الدكتور عمر رأفت بجائزة النزعة الكاريكاتيرية في التصوير.

ثانيًا: جوائز الآداب

خصصت ثماني جوائز، مُنح منها سبع، فيما حُجبت جائزة واحدة، وفاز كل من:

الدكتور عبد الكريم الحجراوي بجائزة رواية الواقع المعاصر.

الكاتبة آلاء أشرف بجائزة مجموعة القصة القصيرة جدًا.

يونس أبو سبع بجائزة ديوان شعر الفصحى.

حسين سعيد سيد محمد بجائزة النص المسرحي الشعري.

الدكتور أحمد صلاح الشرقاوي بجائزة الدراسات النقدية في الشعر.

الدكتور أحمد محمد عبد الفتاح بجائزة دراسة في المعاجم والظواهر اللغوية الجديدة.

محمد الفولي بجائزة الترجمة من اللغات اللاتينية إلى العربية.

فيما حُجبت جائزة الترجمة من العربية إلى اللغات اللاتينية.

ثالثًا: جوائز العلوم الاجتماعية

مُنحت الجوائز الثماني كاملة، حيث فاز:

ياسمين عماد السيد بجائزة التاريخ والآثار وحفظ التراث.

الدكتور وائل محمد المتولي الطنبولي بجائزة الجغرافيا والبيئة ونظم المعلومات الجغرافية.

الدكتورة ولاء أسعد عبد الجواد، والدكتورة شيماء سمير عبد المنعم عباس مناصفة بجائزة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

الدكتورة فيروز رمضان عبد الباري الوكيل بجائزة العلوم التربوية وعلم النفس.

محمد مسعد حلمي بجائزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

الأستاذة الدكتورة هبة عاطف أحمد بجائزة العلوم الإدارية وتطبيقاتها.

الأستاذ الدكتور مينا رمزي، والأستاذة الدكتورة إهداء صلاح ناجي مناصفة بجائزة الوثائق والمكتبات والمتاحف والنشر.

أحمد إيهاب أحمد طلعت الخولي وإبرام أنور زاهي عبده بجائزة الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

رابعًا: جوائز العلوم القانونية والاقتصادية

بلغ عدد الجوائز المخصصة ثماني جوائز، مُنح منها خمس، فيما حُجبت ثلاث جوائز، وفاز:

الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم محمد متولي دهشان بجائزة الرقمنة والشمول المالي.

الدكتور أحمد محمد عبد الوهاب، والأستاذ حسام محمد شريف، والدكتور شريف عادل عبد العليم عن بحث مشترك بجائزة تقنية البلوك تشين.

الدكتور سمير شعبان محمد صالح بجائزة الحماية القانونية لنتاج الذكاء الاصطناعي.

الدكتور محمود زكريا محمود إبراهيم بجائزة مستقبل الدور الإقليمي لمصر.

الدكتور أحمد هشام فرحات الموجي بجائزة المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

فيما حُجبت جوائز فروع: التنظيم القانوني للخيارات (Options) في عمليات البنوك، وعلاقات دول الخليج بإيران ودورها في المنطقة، وأثر التوظيف السياسي للدين على قضية المواطنة.