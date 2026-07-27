أعلن نادي نيوم السعودي تعيين النجم المصري أحمد حجازي في منصب مساعد المدير الرياضي، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته داخل عالم كرة القدم، عقب اعتزاله اللعب مؤخرًا.

وكان حجازي قد أسدل الستار على مشواره الكروي قبل أيام قليلة، بعد نهاية عقده مع النادي، ليواصل رحلته مع نيوم ولكن هذه المرة من خارج المستطيل الأخضر.

ونشر النادي بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رحب خلاله بتولي قائد الفريق السابق منصبه الجديد، مؤكدًا ثقته في قدراته وخبراته التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة داخل الملاعب.

وجاء في البيان: "بعد مسيرة حافلة بالعطاء داخل الملعب، يبدأ قائدنا فصلًا جديدًا بقميص نيوم، حيث يواصل رحلته بشغف وطموح أكبر في منصب مساعد المدير الرياضي".

وأضاف: "مرحبًا بك مجددًا في بيتك، ونتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديدة".

وكان المدافع البالغ من العمر 35 عامًا قد انضم إلى نيوم في صيف 2024 قادمًا من اتحاد جدة، وخاض بقميص الفريق موسمين، شارك خلالهما في 52 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.