طهران: ندافع عن مصالحنا الوطنية عبر المفاوضات

قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، إن بلاده تؤمن بالحوار، وتدافع عن مصالحها الوطنية من خلال المفاوضات والدبلوماسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع سفراء سابقين، الاثنين، تناول فيه ملامح السياسة الخارجية الإيرانية.

وأشار عارف إلى أن استمرار الاستفادة من خبرات الكفاءات والمتخصصين بعد تقاعدهم يُعد أمرا طبيعيا في العديد من دول العالم.

وأضاف أن إيران دخلت مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما يستوجب توظيف جميع الإمكانات الوطنية خلال هذه المرحلة.

وتابع: "لم يحقق العدو أياً من الأهداف التي أعلنها في الحرب ضد إيران. والعالم يتوقع اليوم أن تضطلع إيران، في مرحلة ما بعد الحرب، بدور أكبر. ونحن نؤمن بالحوار وندافع عن مصالحنا الوطنية عبر المفاوضات".

ومنذ الجمعة، يسود هدوء حذر في المنطقة، بعد تصعيد استمر أسبوعين، عبر هجمات أمريكية على إيران، ردت عليها طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، بينها البحرين والكويت والأردن.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.