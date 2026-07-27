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أعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه إدراكًا لأهمية مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطي وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 مواكبةً لسياسة الدولة وتوجهاتها في تصعيد العناصر الشابة، بما يعظم الاستفادة من قدراتها في مختلف مجالات العمل الأمني، وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

تصعيد عدد من مساعدي وزير الداخلية خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

تفعيل دور العنصر النسائي بالوزارة من خلال دعم مختلف الجهات بالعناصر النسائية المؤهلة، اتساقًا مع سياسة الدولة في تمكين المرأة.

مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد المنظمة، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

أبرز القيادات التي شملتها الحركة:

اللواء محمد عبدالوهاب – مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

اللواء حازم كمال – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

اللواء حاتم حسن – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

اللواء جمال سيد – مساعد الوزير لقطاع التدريب.

اللواء عمرو فتحي – مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

اللواء أشرف محمد – مدير أمن الفيوم.

اللواء حاتم محمد – مدير أمن الإسكندرية.

اللواء عمرو جمال – مدير أمن مطروح.

اللواء عبدالواحد الصافي – مدير أمن شمال سيناء.

اللواء أشرف أحمد – مدير أمن سوهاج.

اللواء عبدالله محمود – مدير أمن كفر الشيخ.

اللواء عبدالحليم إسماعيل – مدير أمن المنوفية.

اللواء حازم محمود – مدير أمن أسيوط.

اللواء تامر إبراهيم – مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي.

اللواء عماد فهمي – مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

اللواء عمرو مصطفى – مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

اللواء عبدالناصر علي – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

اللواء أحمد محمد – مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

اللواء محمد صابر – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة.

اللواء أحمد أبو بكر – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.