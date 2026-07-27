بدأت منذ قليل ندوة وحفل توقيع كتاب الفنانة إسعاد يونس "سيدة كل الأدوار" للكاتب الدكتور محمد فتحي، بسينما الهناجر بأرض أوبرا القاهرة، ضمن فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، بحضور مقدم الندوة الفنان أشرف عبدالباقي وكاتب الكتاب.

وتتحدث المكرمة إسعاد يونس، خلال اللقاء، عن رحلتها الفنية، والتي يحتفي بها المهرجان في هذا اللقاء، بعد أن كرمها في حفل افتتاح الدورة الجارية، الذي أقيم السبت الماضي في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت قد أهدت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الملقبة بـ"صاحبة السعادة"، تكريمها من المهرجان القومي للمسرح المصري إلى خمسة من رموز المسرح الذين كان لهم أثر كبير في مسيرتها الفنية، وهم: المخرج السيد راضي، الذي وصفته بأنه أول من راهن عليها وقدمها في مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية"، والفنانان سهير البابلي وسمير غانم، اللذان وصفتهما بـ"نصفيها الحريمي والرجالي"، إلى جانب المخرج سمير العصفوري، الذي أكدت أنها مدينة له بكل ما تعلمته في المسرح، وكذلك المخرج خالد جلال.