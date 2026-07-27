اتصالات لوزير خارجية عُمان مع عبدالعاطي ونظرائه في المنطقة لبحث أمن الملاحة بمضيق هرمز

بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة، مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدّة التوتر.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن الاتصالات شملتكلًّا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأكد وزراء الخارجية، أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.