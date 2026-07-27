صانع المحتوى بدر عياد يستأنف على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف عمر كمال

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تقدم صانع المحتوى بدر عياد، باستئناف على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت صانع المحتوى بدر عياد، في اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال، بالحبس 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية، أحالت صانع المحتوى بدر عياد بتهمة سب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، إلى جانب إرسال رسائل بكثافة للمجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تشكل جرائم معاقبًا عليها وفق مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.