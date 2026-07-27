• الداخلية: المتهمون نشروا إعلانات مزيفة منسوبة لبنوك ومحلات تجارية واستخدموا روابط إلكترونية للاستيلاء على الحسابات البنكية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، من خلال نشر إعلانات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى عدد من البنوك.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تعدد تحرير بلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب من جانب تشكيلات عصابية استخدمت أساليب احتيالية مبتكرة، تمثلت في نشر إعلانات عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى عدد من البنوك والمحال التجارية، تزعم تقديم هدايا للعملاء مقابل التسجيل عبر مواقع إلكترونية تحمل روابط مزيفة، تمكن الجناة من خلالها من الوصول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تلك التشكيلات العصابية، وعُثر بحوزتهم على 13 هاتفًا محمولًا، وبفحصها تبين احتوائها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب مشغولات ذهبية، و6 أجهزة حاسب آلي، ومبلغ مالي، و20 بطاقة دفع إلكتروني، و1440 شريحة هاتف محمول، ودراجتين ناريتين، وسيارة، تبين أنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما جددت وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء التطبيقات والروابط مجهولة المصدر، والمنسوبة زورًا إلى المؤسسات المصرفية، والتي يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت، حفاظًا على بياناتهم وحساباتهم البنكية، وتجنبًا للتعرض لوقائع النصب والاحتيال.