السعودية تطالب حكومة العراق باتخاذ ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وقالت في البيان، اليوم الاثنين، إن المملكة - وإذ تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان - فإنها تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.



وأوضح اللواء المالكي، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وعلقت إيران الأحد، هجماتها الانتقامية على دول الخليج، بعدما توقفت واشنطن عن استهدافها لليلتَين متتاليتَين.

وقال مسئول إيراني كبير، رفض الكشف عن هويته، إن بلاده ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تحذير إيران الأحد من «توسع الحرب في الشرق الأوسط أكثر» في حال واصلت الولايات المتحدة شن ضربات على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، إن «الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتَين الماضيتَين»، وأضاف: «بما أن استراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضا عملياتنا الانتقامية».

وأوضح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، بأن الرئيس دونالد ترامب أوقف هجماته على إيران كي يمنح المفاوضات «فرصة محدودة»، مؤكدا أن بلاده «على أهبة الاستعداد لشن المزيد من الضربات».

بينما أفادت مصادر لـ«سي.بي.إس نيوز» بأن تعليق القصف الأمريكي على إيران جاء بسبب توجه مسئولين عمانيين إلى طهران، الجمعة، لإجراء محادثات. من جهته، قال مسئول إيراني كبير إن الـ«شكوك تفوق التفاؤل».

وقال المسئول الإيراني الكبير، والذي رفض كشف اسمه، لـ«رويترز» إن «موقف إيران لا يزال 'الرد على الهجوم بالهجوم'، إذا توقفت الهجمات، فستوقف إيران عملياتها أيضا. وأوصلنا بالفعل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة».

وقبيل إعلانه وقف الهجمات، أكد الناطق باسم الجيش الإيراني، للتلفزيون الرسمي، أنه في حال «وقوع الأمريكيين مرة أخرى في خديعة الصهاينة أو انحازوا إليهم، وأصروا على مواصلة الحرب، خصوصا عبر الضربات الجوية، فإنها ستتوسع أكثر جغرافيا».

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واشنطن ولقائه ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء.