 هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني بمقر اتحاد الكرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني بمقر اتحاد الكرة

أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2026 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2026 - 3:48 م

 استقبل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في كرة القدم.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والإدارية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير منظومة كرة القدم، إلى جانب بحث فرص تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تسهم في الارتقاء بالكوادر الرياضية في البلدين.

وأكد أبوريدة حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توطيد علاقاته مع الاتحادات الرياضية المختلفة، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات تسهم في تطوير اللعبة على المستويين الفني والإداري.

ومن جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن تقديره لما حققته الكرة المصرية من إنجازات، مؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب وإعداد الكوادر الرياضية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجال الرياضي.


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