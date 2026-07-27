التنمية المحلية والبيئة: إزالة 42 ألف تعدٍ ومخالفة واسترداد ملايين الأمتار والأفدنة ضمن الموجة 29

- عوض: أعمال الموجة 29 تم متابعتها بصورة يومية ولحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء بمراحلها الثلاث، والتي نُفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وأضافت الوزيرة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المنفذة من داخل المستهدف خلال مراحل الموجة بلغت 19325 حالة إزالة، شملت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، حيث تم تنفيذ 7093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4552 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 2541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 30.3 ألف فدان، كما تم استهداف 1692 حالة تعدٍ لتوفيق أوضاعها سواء بالتعاقد أو بتحصيل مقابل ما عاد من نفع أو بتقديم طلبات تقنين وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 8480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 7779 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء داخل الحيز بمساحة تقدر بنحو مليون متر مربع، إلى جانب 701 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 164 فدانا، وإزالة 3742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 450 فدانا.

وأوضحت أنه تم خلال الفترة نفسها إزالة 22640 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، جرى رصدها والتعامل معها فور وقوعها، بما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية، حيث تم إزالة 4821 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها 4329 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بلغت نحو 1.2 مليون متر مربع، و492 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة بلغت نحو 997 فدانا، كما تم إزالة 6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، تضمنت 5440 حالة مخالفة داخل الحيز على مساحة تقارب مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1305 حالات خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 65 فدانا، وإزالة 11074 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة بلغت نحو 411 فدانا.

وأضافت أن أعمال الموجة التاسعة والعشرين تمت متابعتها بصورة يومية ولحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، عبر البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات بالوزارة.

وأكدت استمرار الوزارة في التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وجهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية، لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أحد الملفات ذات الأولوية، لما له من أهمية مباشرة في حماية حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن جهود المحافظات لم تقتصر على الحالات المستهدفة ضمن الموجة، وإنما امتدت للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها في مهدها، لمنع تفاقمها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

ولفتت إلى أن هذه النتائج تعكس فاعلية منظومة المتابعة الميدانية والرصد المستمر التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، بما يسهم في التعامل الفوري مع أي مخالفة، وعدم السماح بفرض أمر واقع جديد على أراضي الدولة أو مخالفات البناء أو الأراضي الزراعية.