FIFA يحتفي بمصطفى شوبير بعد تألقه في المونديال

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، بحارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير، وذلك بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، مرفقة بعبارة: "جدار الأمان"، في إشادة بالمستويات المميزة التي قدمها خلال بطولة كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن، عقب انتهاء البطولة، احتلال مصطفى شوبير المركز الثامن في تصنيف أفضل حراس المرمى بكأس العالم 2026، من بين 145 حارسًا شاركوا في منافسات البطولة، بعدما قدم أداءً لافتًا بقميص منتخب مصر.

وواصل شوبير كتابة اسمه في سجلات الكرة المصرية، بعدما أصبح أكثر حارس مرمى مصري مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بوصوله إلى أربع مباريات في المونديال، متجاوزًا رقم والده، أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي خاض ثلاث مباريات في نسخة إيطاليا 1990.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الكبير الذي حققه مصطفى شوبير، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز حراس البطولة، وأسهم بشكل مؤثر في مشوار منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، بعد أداء قوي قدمه الفراعنة أمام حامل اللقب.