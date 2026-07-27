• لأول مرة.. مصر تستضيف أعمال النسخة الـ11 من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week 2026)



افتتح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع الطيران في إفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week 2026)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتستضيفه جمهورية مصر العربية للمرة الأولى خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2026 بالقاهرة.

وشهد الافتتاح حضور خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وفلوران سيرج دزوتا، رئيس المفوضية الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، وأديفونكي أدييامي، الأمين العام للمفوضية الإفريقية للطيران المدني، ومحمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وميشال ميركل، رئيس قطاع الملاحة بالإيكاو، وفابيو، رئيس قطاع تطوير القدرات والتنفيذ، ولوسي مبوجا، المدير الإقليمي لإقليم شرق وجنوب إفريقيا، ورومين إيكوتو، المدير الإقليمي للإيكاو لإقليم غرب ووسط إفريقيا، وعبدالرحمن بيرثي، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لشركات الطيران، وعلي تونسي، الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات، والمهندس خالد الشرقاوي، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، وكامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك بمشاركة رفيعة المستوى ضمت أكثر من 550 من رؤساء سلطات الطيران المدني، وصُناع القرار، والخبراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب كبرى المؤسسات المعنية بصناعة النقل الجوي، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمفوضية الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والمجلس الدولي للمطارات (ACI)، والاتحاد الإفريقي لشركات الطيران (AFRAA)، بما يؤكد المكانة التي يحظى بها أسبوع الطيران الإفريقي باعتباره المنصة الإقليمية الأبرز لتنسيق السياسات، وتبادل الخبرات، وصياغة الرؤى المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني في القارة.

كما حضر من الجانب المصري الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسين شريف، رئيس شركة إيركايرو، والطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وأحمد الفنجري، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران "EAS"، وريم عرابي، مندوب مصر المناوب بالإيكاو، إلى جانب لفيف من قيادات الطيران المدني.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، رحب الدكتور سامح الحفني بالوفود المشاركة، مؤكدا أن استضافة القاهرة لهذا الحدث الدولي الكبير تعكس الثقة التي تحظى بها مصر داخل منظومة الطيران المدني الإفريقية والدولية، وتجسد التزام الدولة المصرية بدعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني بالقارة، انطلاقا من إيمانها بأن إفريقيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، وأن التعاون مع الأشقاء الأفارقة يمثل مسئولية مشتركة وشراكة ممتدة لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقارة.

وأوضح الحفني أن الطيران المدني أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، لما يؤديه من دور محوري في دعم التجارة والاستثمار والسياحة وتعزيز الربط بين الشعوب والأسواق، مشيرا إلى أن إفريقيا تمتلك من المقومات الاقتصادية والبشرية والجغرافية ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم، الأمر الذي يتطلب تكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتبني أحدث التقنيات.

واستعرض الوزير استراتيجية الدولة المصرية لتطوير قطاع الطيران المدني، والتي ترتكز على تطوير المطارات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة المطارات المصرية إلى نحو 100 مليون مسافر سنويا، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون مسافر خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة النقل الجوي.

وأشار الحفني إلى أن مطار القاهرة الدولي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم مراكز النقل الجوي في إفريقيا، فيما تعكس المؤشرات الدولية الأداء المتميز للمطارات المصرية، مؤكدا استمرار خطط التوسع في أسطول شركات الطيران الوطنية وزيادة الوجهات الإفريقية وصولا إلى نحو 40 سوقا إفريقية بحلول عام 2030، بما يدعم الربط الجوي داخل القارة.

وأكد وزير الطيران أن الشراكة بين مصر ومنظمة الطيران المدني الدولي تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، في ظل استضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط، واستمرار جهود الدولة في دعم برامج بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني للدول الإفريقية، واستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز أهداف المنظمة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، من خلال التوسع في مشروعات خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في تطبيقات وقود الطيران المستدام (SAF)، بما يتماشى مع أهداف منظمة الإيكاو ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واختتم وزير الطيران المدني كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الطيران المدني الإفريقي يرتبط بتعزيز التعاون، وتوحيد الجهود، والاستثمار في الإنسان والابتكار، معربا عن ثقته في أن تسفر أعمال المؤتمر عن توصيات عملية تدعم أولويات القطاع، وتسهم في بناء منظومة طيران إفريقية أكثر أمنا وكفاءة واستدامة.

ومن جانبه، أعرب خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، عن خالص تقديره لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، على استضافتها المتميزة لأعمال أسبوع الطيران الإفريقي، مشيدا بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، ومؤكدا أن مصر قدمت نموذجا يُحتذى به.