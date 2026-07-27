هبوط أسعار النفط بنحو 7% وارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، فيما تراجعت أسعار النفط بنحو 7%، في ظل امتناع الولايات المتحدة وإيران عن القتال، في وقت تجريان فيه مناقشات بشأن احتمال استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت.

وقفزت أسهم شركة "تشانجشين ميموري تكنولوجيز" CXMT الصينية لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 466% مع بدء تداولها في بورصة شنغهاي للتكنولوجيا. وقفزت الشركة لتصبح أعلى الشركات الصينية قيمة بين الشركات المدرجة في البورصة، بقيمة سوقية تقدر بنحو 3ر3 تريليون يوان (نحو 490 مليار دولار).

وارتفع مؤشر داكس الألماني، في مستهل التداولات الأوروبية، بنسبة 6ر1% ليصل إلى 42ر25497 نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 8ر0% ليصل إلى 94ر8436 نقطة. كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5ر0% ليصل إلى 10784 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 1 %.

وفي التداولات الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 5ر0% ليصل إلى 19ر64931 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1% ليصل إلى 75ر6755 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1% ليصل إلى 18ر25207 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر1% ليصل إلى 25ر3858 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 4ر1% ليصل إلى 8894 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1ر0%، فيما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1ر1 %.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، على تباين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقل عن 1ر0 % مسجلا بذلك ثاني أسبوع من الخسائر على التوالي لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5ر0 %، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6ر0 % متأثرا بخسائر حادة تكبدتها شركات كبرى مثل مايكرون تكنولوجي، التي تراجعت بنسبة 7%، وبرودكوم التي تراجعت بنسبة 7ر2 %.

وتراجع سعر خام برنت، القياسي للنفط، بنسبة 8ر6% ليصل إلى 49ر85 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 7% ليصل إلى 06ر83 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ليصل إلى 56ر163 ين ياباني من 64ر163 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1399ر1 دولار من 1398ر1 دولار.