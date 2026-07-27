الكرملين ينفي صحة تقارير عن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأجواء الجوية بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يناقشان مبادرة لوقف إطلاق النار في الأجواء الجوية بأوكرانيا ليست سوى تكهنات إعلامية.

وأوضح بيسكوف، ردا على سؤال بشأن تقارير إعلامية حول احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأجواء الجوية، قائلا: "ظهرت بالفعل مثل هذه التقارير منذ عدة أيام"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "حتى الآن، لا تعدو هذه التقارير كونها تكهنات إعلامية، إذ لا تتوفر أي تفاصيل محددة بشأنها."

وأضاف: "لا توجد أيضا أي تفاصيل بشأن أي صيغ أو مقترحات جديدة للتسوية."