يبلغ متوسط ​حجوزات و​إشغال الفنادق في قبرص خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل نحو 85%، وهو معدل أقل بكثير من المستويات القياسية التي كان قد تم تسجيلها العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي تؤثر على قطاع السياحة، بحسب ما ذكره ممثلون عن القطاع، اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، اليوم الاثنين، عن كريستوس أنجيليدس، المدير العام لجمعية الفنادق القبرصية، قوله إنه رغم تحسن وضع الحجوزات خلال الأسابيع الأخيرة، لا يزال القطاع متأخرا عن أداء العام الماضي، ولا يزال الغموض يلقي بظلاله على موسم الخريف.

وأضاف أنجيليدس: "لقد كنا نشهد طلبا أقوى خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة، وخصوصا من خلال الحجوزات التي تتم في اللحظات الأخيرة من الدول المجاورة والسوق المحلية، مما ساهم في تحسين الوضع".

ومع ذلك، حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالنزاعات الإقليمية، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، لا تزال تمثّل تحديات أمام قبرص.