رئيس الجزائر: سنسحق من يستخدم الإرهاب لضرب تونس ولم أطلب تأشيرات ولا اعتذارا أو تعويضا من فرنسا

توعد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بسحق كل من يستخدم الإرهاب لتهديد وضرب استقرار تونس، مؤكدا أنه لم يطلب أبدا كوطة تأشيرات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال تبون، في مقطع فيديو من لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية يبث كاملا مساء اليوم الاثنين: " من يأتي بالإرهاب إلى جوار تونس أو لضرب تونس، سنهدم خيمته على رأس والديه وسنسحقه".

ويرتبط تبون، بعلاقة جد ممتازة مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكشف تبون، في الفيديو الذي نشرته الرئاسة الجزائرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، عن تطورات العلاقات مع فرنسا.

وقال تبون: " أود أن أؤكد على ثلاثة أشياء للجزائريين قبل أصدقائنا الفرنسيين، لم يسبق لي أبدا أن طلبت كوطة من التأشيرات، كما لم أطالب أبدا لا بالاعتذار ولا بالتعويض، والجزائر لا تتوسل".