أفغانستان وأوزبكستان توقعان 22 اتفاقية تجارية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار

أفادت تقارير بأن أفغانستان وأوزبكستان وقعتا 22 اتفاقية تجارية بقيمة تزيد على 200 مليون دولار، ضمن مساعي البلدين لتوسيع التجارة والاستثمارات الثنائية.

وجرى توقيع الاتفاقيات خلال منتدى تجاري أفغاني – أوزبكي حضره وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان نور الدين عزيزي، ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي جمشيد خوجاييف، وعدد من المسئولين وحكام الأقاليم، وممثلو الغرف القطاعية، ومئات من ممثلي القطاع الخاص من البلدين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس).

وقال عزيزي إن العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان وأوزبكستان آخذة في التوسع، وإن البلدين يستهدفان زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار. كما دعا أيضا المستثمرين الأفغان والأوزبك إلى المشاركة في مزيد من المشروعات الاقتصادية.

وأشار عزيزي إلى أنه قد جرى تصدير نحو 10 آلاف طن من القطن الأفغاني إلى أوزبكستان على أساس تجريبي، مضيفا أن أوزبكستان مستعدة لشراء 100 ألف طن إضافية.

ووصف خوجاييف أفغانستان بأنها دولة تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة، وقال إن أوزبكستان تتخذ إجراءات لتسهيل التجارة.

وأفادت التقارير بأن هذه الإجراءات تتضمن إنشاء مسارات عبور جديدة، ومنح رسوم جمركية تفضيلية، وتسريع تدفق البضائع، وتوسيع مراكز اللوجستيات.

وتركز التعاون التجاري بين أفغانستان وأوزبكستان على مجالات العبور والطاقة والزراعة والتعدين والاستثمار. كما استخدم البلدان أيضا المنتديات الاقتصادية المشتركة لتسهيل التواصل بين الشركات وتعزيز فرص الاستثمار.