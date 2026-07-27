النائب إسلام التلواني: مؤتمر المصريين في نسخته الـ17 بالخارج نافذة مهمة لدعم التواصل مع الطيور المهاجرة

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج مطلع شهر أغسطس المقبل، والذي يحمل شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، يمثل خطوة مهمة في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل مع أبنائها في الخارج.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يستهدف الاستماع إلى هموم الجاليات ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم.

وأوضح التلواني، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بملف المصريين بالخارج، واعتباره أحد أولويات الدولة، لاسيما وأن أبناء الجاليات المصرية في الخارج سفراء لمصر، وشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والتنمية.

وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المؤتمر سيناقش عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المصريين في الخارج، وعلى رأسها سبل دعم "الطيور المهاجرة"، وتسهيل إجراءاتهم، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات القومية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجههم في دول الإقامة وآليات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد إسلام التلواني، ممثل المصريين بالخارج في مجلس النواب، على أهمية أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تقوية الروابط بين الوطن، وأبناءه في الخارج، وتضمن استفادتهم من كل الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

وأكد النائب، أن هناك حرص من السلطتين التنفيذية والتشريعية على متابعة مخرجات مؤتمر المصريين بالخارج، والعمل على ترجمة توصياته إلى أدوات تشريعية ورقابية تسهم في حماية حقوق المصريين بالخارج وتعزيز دورهم في دعم الوطن.