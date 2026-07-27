مساعدات إغاثية متنوعة تدخل من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة

واصلت الجهات الإشرافية المختصة عند معبر رفح البري، اليوم الاثنين، عمليات إدخال أفواج شاحنات المساعدات المتعددة إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى أمس الأحد، بلغ 35759 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 813 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2505 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 790 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.