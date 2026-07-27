وزير المالية الروماني: أعددنا مقترحا لفرض ضريبة استهلاك متغيرة للحد من ارتفاع أسعار الوقود

قال وزير المالية الروماني المؤقت، ألكساندرو نازاري، للصحفيين في بوخارست، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية الرومانية أعدت مقترحا لفرض ضريبة استهلاك متغيرة مؤقتة على الوقود، بغرض المساعدة في الحد من الارتفاع الحالي في الأسعار الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يبحث البرلمان المقترح في جلسة استثنائية هذا الأسبوع.

وسوف يطبق الإجراء لفترة محدودة مدتها ثلاثة أشهر، ولن يؤدي إلى زيادة في هدف عجز الموازنة لهذا العام البالغ نسبته 6.2% من إجمالي الناتج المحلي.

ويقول نازاري إن مستوى الضريبة الانتقائية قد يتراوح بين 5% و25% وفقا لظروف السوق وأسعار النفط، مضيفا أن الأثر التقديري المتوقع على الموازنة هو نحو 100 مليون ليو شهريا.