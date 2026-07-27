نتنياهو يستقل جناح صهيون من قاعدة نيفاتيم متوجها إلى واشنطن

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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه غادر متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل.

ووفقا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، أقلعت طائرته من قاعدة "نيفاتيم" الجوية بالقرب من بئر السبع.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا، كما سيحضر مراسم تأبين السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام.

وقد تأخرت رحلة نتنياهو -التي كان من المقرر أصلا أن تقلع في الساعة الحادية عشرة صباحا- لمدة ساعتين.

ولم يقدم مكتب نتنياهو أي تفسير لذلك، كما لم يوضح سبب إقلاعه من قاعدة جوية بدلا من مطار بن جوريون.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يصطحب معه صحفيين على متن الطائرة الرسمية "جناح صهيون".