تضمن الامتحان النهائي لمادة «الدين والحياة» للصف الحادي عشر في إيران، والذي أُجري اليوم الاثنين، سؤالاً تناول اغتيال المرشد السابق علي خامنئي، واختيار نجله مجتبى خامنئي خلفًا له.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، وصف نص السؤال الولايات المتحدة بأنها «إجرامية»، وذكر أن أعداء إيران كانوا يأملون، بعد مقتل علي خامنئي، أن يؤدي غياب المرشد إلى «الفوضى والانقسام» داخل البلاد.

وأضاف النص أن مجلس «خبراء القيادة» اختار مجتبى خامنئي، من بين الفقهاء ليكون «الولي الفقيه» والمرشد الجديد لإيران.

وطلب الجزء الأول من السؤال من الطلاب توضيح الخطر الذي كان سيهدد المجتمع، إذا لم يتم اختيار مرشد جديد عقب مقتل علي خامنئي.

ويأتي ذلك رغم أن علي خامنئي، كان لا يزال على قيد الحياة أثناء تدريس المنهج خلال العام الدراسي، ولم يكن هذا الموضوع واردًا في الكتاب المدرسي. وبإضافة عبارة «استنادًا إلى النص أجب»، ألزم واضعو الامتحان الطلاب عمليًا بإعادة صياغة الرواية السياسية الواردة في نص السؤال.