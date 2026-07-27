القوات المسلحة بدول الخليج تجري تمرينا مشتركا في البحرين غدا

تعتزم قوة دفاع البحرين إجراء التمرين المشترك «درع البحرين»، بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء 28 يوليو إلى يوم الخميس الموافق 30 يوليو.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الاثنين، يهدف التمرين إلى تعزيز العمل العسكري المشترك بين دول المجلس، وتبادل الخبرات، وتقييم منظومات العمل العسكري المشترك.

وقالت الوكالة إن مشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسد اهتمام قوة دفاع البحرين في تنفيذ التمارين المشتركة، للارتقاء بمستويات الأداء القتالي، مما يساهم في اكتساب المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات المشتركة، وخلق بيئة خصبة لتبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة في التمرين، والعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك لمواجهة مختلف التحديات.