صحة غزة: 3 شهداء و12 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3 شهداء، و12 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1203 شهداء، و3900 إصابة، و803 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و329 شهيدًا، و174 ألفًا و9 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ291 على التوالي، خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر تصعيد ميداني واسع في مناطق متفرقة من القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في عدة مناطق، بالتزامن مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، في وقت استهدف فيه قصف مدفعي المناطق الشرقية من المدينة.

واستهدف قصف مدفعي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مكثف للنيران من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.