الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة

صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح الاثنين، طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أوضح المصدر أنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض قبل قليل، مسيّرتين تم رصدهما في منطقة الحدود مع الأردن، مشيرًا إلى أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة.

وذكرت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، الاثنين، أن المسيرتين لم تدخلا إلى الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقق من مصدر إطلاقهما.

وعلقت إيران الأحد، هجماتها الانتقامية على دول الخليج، بعدما توقفت واشنطن عن استهدافها لليلتَين متتاليتَين.