السيسي يستقبل وزير الداخلية بمدينة العلمين

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمدينة العلمين، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.