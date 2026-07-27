السيسي يستقبل وزير الداخلية بمدينة العلمين

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمدينة العلمين، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.