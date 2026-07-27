خبير اقتصادي: انخفاض أسعار النفط لا يعبر بالضرورة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار النفط بنحو 4% عقب تراجع حدة التصعيد العسكري لا يعني انتهاء الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية لا تزال تعيش حالة من عدم اليقين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وهو ما يضع البنوك المركزية أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن انخفاض أسعار النفط لا يعبر بالضرورة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن تكاليف الشحن البحري والتأمين على البضائع ما زالت مرتفعة، إلى جانب استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وضعف القوة الشرائية عالميًا، وهي عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع أسعار الخام.

وأضاف أن حالة عدم اليقين دفعت العديد من البنوك المركزية إلى التريث في قرارات السياسة النقدية، متوقعًا استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لحين اتضاح مسار الاقتصاد العالمي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمات المتشابكة، مثل ارتفاع الديون العالمية، وزيادة الإنفاق العسكري، وتباطؤ النمو الاقتصادي، تلقي بظلالها على أداء الأسواق.

ونوه أن الحوادث المرتبطة بإمدادات الطاقة، مثل تعرض ناقلات النفط للمخاطر، تعزز حالة القلق في الأسواق وترفع تكاليف الإنتاج والنقل، مؤكدًا أن استمرار التوترات السياسية والعسكرية ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من ستة بالمئة اليوم الاثنين، بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل الهجمات التي دارت رحاها على مدى أسبوعين، مما عزز آمال التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد ‌والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6.20 دولار، أو 6.4 بالمئة، إلى 90.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيسي عند 90 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.80 دولار، بما يعادل 6.5 بالمئة، إلى 83.51 دولار للبرميل.

ويجري تداول كلا العقدين ⁠عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكان سعر خام برنت قد سجل 100 دولار للبرميل مع امتداد الصراع إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في تصريحات لبرنامج «فوكس نيوز صنداي»، ووسائل إعلام أمريكية أخرى، إن الرئيس دونالد ترامب، قرر وقف الهجمات «مؤقتا» لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.