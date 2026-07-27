سانشيز: حرائق الغابات بإسبانيا حالة طوارئ مناخية

يواصل رجال الإطفاء عمليات إخماد حرائق الغابات في أنحاء إسبانيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي من المحتمل أن تتحول فيه واحدة من الحرائق خارج مدريد لأكبر حريق في التاريخ الحديث للبلاد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مجلس وزرائه سيوافق على تشكيل لجنة استشارية علمية بشأن التغير المناخي خلال اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء، حيث ستضم بعض من أبرز الباحثين في مجال المناخ لتقديم توصيات للحكومة.

ونقلت شبكة " ار تي في إي" عن سانشيز القول " هذه ليست حوادث منعزلة، ولكنها حالة طوارئ مناخية".

وآتى الحريق في إقليم افيلا، على بعد أقل من 100 كيلومتر غرب مدريد، على 47 ألف هيكتار بعدما استعرت لعدة أيام، حسبما قال وزير الداخلية فيرناندو جراندي مارلاسكا.

وفي حال التأكد، سيعد هذا أكبر حريق للغابات منذ بدء تسجيل البيانات رسميا عام 1968.

وحذر جراندي مارلاسكا من التفاؤل المبكر، قائلا إن رجال الإطفاء يحرزون تقدما تدريجيا في احتواء الحرائق.

وأضاف الوزير للصحفيين مساء أمس الأحد " وضع الحرائق يتحسن ولكن ببطء".

وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الأماكن المتضررة لتسريع عملية نشر الموارد. وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن عدد المتضررين من عمليات الإخلاء وتقييد الحركة يقدر بنحو 90 ألف شخص.