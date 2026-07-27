الإفراج عن مشتبه به ثان في هجوم على مسيرة للمثليين في برلين

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الاثنين الإفراج عن مشتبه به ثان في الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيل خلال مسيرات للمثليين في برلين، وذلك بعد يوم من مقتل المنفذ المشتبه به برصاص الشرطة.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الألماني إن الرجل أُفرجَ عنه بعدما لم تثبت التحقيقات الأولية صحة الاشتباه في ضلوعه في الهجوم.

وقتل شخص وأصيب 29 آخرون في متنزه تيرجارتن في برلين أول أمس السبت خلال احتفالات "كريستوفر ستريت داي" (CSD)، وهو الاسم الذي تطلقه ألمانيا على فعاليات مسيرات الفخر للمثليين.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمس الأحد إن الهجوم يبدو أنه كان بدافع "إرهاب إسلاموي"، حد قوله.

وأفادت تقارير بأن المشتبه به، ويدعى عبد البـ. /21 عاما/ قاد شاحنة صغيرة نحو حشد من الأشخاص ثم هاجم المارة بساطور قبل أن يلوذ بالفرار، ما أدى إلى عملية مطاردة استمرت طوال اليوم.

وكان الرجل، المولود في برلين والمنحدر من أصول لبنانية، معروفا لدى السلطات، وسبق أن صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ لمدة عام و10 أشهر، ما أثار تساؤلات من سياسيين بشأن مدى ملاءمة الأحكام الخاصة بالأحداث في قضايا المتطرفين.

وقُتل المشتبه به في أرض مخصصة للحدائق في حي شبانداو غرب برلين أمس الأحد، بعدما اندفع - بحسب ما تردد - نحو قوات الأمن وهو يحمل سلاحا.

ورغم محاولات الإنعاش التي أجراها المسعفون، توفي الرجل في مكان الحادث.

وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت خلال عطلة نهاية الأسبوع بإلقاء القبض على شخص ثان، لكن دوبرينت قال إن مثل هذه الهجمات ينفذها عادة أفراد يعملون بمفردهم.

وتولى مكتب المدعي العام الألماني الاتحادي، وهو أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، التحقيق في القضية.